楽天グループは2月2日、「【SPU10周年記念】クイズに正解して最大10万ポイントが当たる!さらにもれなくお買いものパンダ壁紙プレゼント!」キャンペーンを開始した。
「SPU(スーパーポイントアッププログラム)」は2016年1月、4つの対象サービス、最大ポイント倍率7倍のポイントアッププログラムとして提供を開始した。現在では「楽天モバイル」「楽天カード」「楽天銀行」「楽天証券」など16サービスに拡大し、最大ポイント倍率は18倍に拡大している。
同プログラムが10周年を迎えたことを記念し、本キャンペーンを実施する。期間中、SPU特設ページのクイズに全問正解した人の中から抽選で、「楽天ポイント」を最大10万ポイント進呈する。また、クイズに参加した人全員に、楽天の公式キャラクター「お買いものパンダ」の壁紙をプレゼントする。壁紙は本キャンペーンオリジナルのデザインで、スマートフォン用とPC用の2種類を用意している。実施期間は2026年2月2日〜3月31日23:59までとなる。
