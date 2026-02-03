【楽天ペイ】「東京ポイント」を楽天キャッシュに交換すると抽選で5555円相当が当たる東京GOGOキャンペーン
楽天ペイメントは2月2日、東京都が開始する「東京アプリ生活応援事業」に合わせ、「【楽天ペイ主催】東京ポイントを交換するなら楽天ペイ!東京GOGOキャンペーン!」を開始した。
【楽天ペイ主催】東京ポイントを交換するなら楽天ペイ!東京GOGOキャンペーン!
東京都は2月2日から、東京都公式アプリ(東京アプリ)で「マイナンバーカード」による本人確認を済ませた15歳以上の都民を対象に、東京ポイント(11,000pt)を付与する東京アプリ生活応援事業を実施している。
同キャンペーンはこれに合わせて実施するもので、エントリーのうえ、キャンペーン期間中に東京アプリで付与された東京ポイントを1,000ポイント以上、楽天ペイ(楽天キャッシュ)に交換した人の中から抽選で555名に、5,555円相当の楽天ペイの残高として利用できる楽天キャッシュを進呈する。実施期間は2月2日〜4月1日09:59まで。
楽天キャッシュへの交換方法
なお、東京ポイント(100pt)は、楽天ペイ(楽天キャッシュ)100円分に交換可能。また、楽天ペイアプリでは、条件達成のうえ、対象店舗での「楽天ポイントカード」の提示と、楽天キャッシュを支払い元にした楽天ペイのコード決済により、最大2.5%の楽天ポイントを還元する。
