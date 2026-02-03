しなこ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/03】クリエイターのしなこが2月2日、自身のInstagramを更新。3パターンのスタイリングを公開した。

【写真】29歳カリスマ美女「誰か分からなかった」衝撃の別人級スタイリング

◆しなこ、3パターンのスタイリング披露


しなこは、ロリータ服ブランドのイベントに出演した際のオフショットを複数枚投稿。左右でカラーの異なるヘアスタイルに白とグレーのゴージャスなロングドレスを着用した姿や、頭にはレースがあしらわれたボンネットを身につけ、ピンクを基調としたエレガントなドレスを身にまとったショット、淡いピンクのヘアスタイルに胸元に大きなリボンがデザインされた膝上ドレス姿と、それぞれ印象の異なるスタイリングを披露した。

また、ランウェイを歩いたりポーズを決めたりする姿を撮影した動画も載せている。

◆しなこの投稿に「レベチの可愛さ」と反響


この投稿は「レベチの可愛さ」「何着ても似合う」「誰か分からなかった」「別人級」「ビジュ爆発」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

