乃木坂46梅澤美波、“憧れ”白石麻衣と「距離が近くなった」卒業後の交流明かす 加入10年目迎えグループへの思いも【透明な覚悟】
【モデルプレス＝2026/02/03】乃木坂46の梅澤美波が2月3日、都内で開催された自身の2nd写真集「透明な覚悟」発売記念記者会見に出席。白石麻衣との交流を明かした。
【写真】乃木坂キャプテン、大胆スリットから美脚スラリ
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。
メンバーからの反響について「6期生の鈴木佑捺ちゃんが、私を好きだって言ってくれていて、1st写真集の時も、私のパネル展を見に東京にわざわざ来たりとかしてくれてたみたいで。それで2ndで、今は同じグループで、みたいのもあって、佑捺ちゃんに見せて、感想動画みたいのを撮ってもらったんです」と説明。「私の写真集の宣伝大使だなと思ってて。私より写真の言語化をするのが上手いから、一緒に旅に行ってたんじゃないかなと思うぐらい、本当にいろんな言葉を伝えてくれて、すごい嬉しいですね」と微笑んだ。
本作を誰に渡したいか、という質問には「白石麻衣さん。私がこの世界に入ったきっかけの方ですし、白石さんがご卒業されてから、今の方がすごく距離が近くなったなというか。2人でご飯に行かせてもらったりとかしてて、写真集のお話とかもさせてもらっていたので、1stも見ていただいてたので、2ndで『今の私こんなです』というのを見てほしい。大好きな白石さんに」と回答。そして白石との近況を「本当に今でもずっと見てくれてる。グループのことを。私のことも見てくれてますし、ライブにも来てくださったりとかしてるので、とにかく私が一方的にグループ、今はこんな感じなんです、とか、こういうことが楽しくて、とか、いろんな話を聞いてもらってるっていう感じです」と報告し、「『本当に梅ちゃんがいたら安心だよ』というのはいつも言ってくださるので、本当に今でも、先輩方の言葉とか姿が、私の頑張る原動力なので、本当にありがたいなと思います」と感謝した。
乃木坂46加入から10年目を迎えた思いを聞かれると「びっくりしてて。自分でも。10年もやってきたのか、って。私が憧れてた白石さんとかの在籍年数も超えてますし、今はいろんな立場も変わって、後輩たちと先輩が卒業された後の乃木坂で戦っていく毎日がすごく楽しくて、幸せものだなって思いますね」としみじみ。「こんなに、10年も夢中になれるものというか、『このためならなんでもできるな』みたいに思わせてくれるものとか存在ってなかなかないと思うので、毎日本当に幸せです」と語った。（modelpress編集部）
