“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理「ミニスカ秘書でした」美脚スラリな姿に反響「眼福」「破壊力抜群」
【モデルプレス＝2026/02/03】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が2月2日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
小寺は「楽日でした！雪山のミニスカ秘書でした！」と記し、衣装姿の写真を投稿。ストライプ柄の黒のジャケットとミニスカート、パンプスを着用した美しい脚が際立つショットを披露し、「テレビ放送をお楽しみに〜」とつづっていた。
この投稿は「眼福」「脚のラインが完璧」「とっても似合ってる」「破壊力抜群」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆小寺真理、美脚輝くミニスカ姿披露
◆小寺真理の投稿に「脚のラインが完璧」と反響
