乾燥大麻を所持か

心地よいフロウとハーモニーで2000年代初頭に一世を風靡した「My Way」といえば、2人組音楽ユニット「Def Tech」の代表曲である。そんなDef TechのMicroこと西宮佑騎容疑者（45）が、2月2日に麻薬取締部（マトリ）によって逮捕されたと読売新聞オンラインが報じた。乾燥大麻を所持していた疑いがもたれている。

【写真を見る】西宮容疑者のSNSにはサーフィンを楽しむ様子が投稿されていた。逮捕報道の5日後には「武道館公演」を控えていたが

Def Techは西宮容疑者と、ハワイ育ちのShenによって結成されたユニット。「My Way」を収録したファーストアルバム「Def Tech」は、05年1月に発売されるや、じわじわと売り上げを伸ばし、「280万枚超のセールス。インディーズのセールス記録を塗り替えた」（HPより）という。音楽業界関係者によれば、

「『My Way』が若者の心を掴んだ2000年前後は、Hi-StandardやBrahman、MONGOL800など大手レコード会社に属さないインディーズバンドが次々にヒットを飛ばした時期です。Def Techはバンドではなく、また、ゴリゴリのヒップホップでもありません。心地よいフロウとハーモニーを売りにした独自のスタイルが支持を集めました」

Microこと西宮佑騎容疑者（Def TechのInstagramより）

SNSにはサーフィンする姿が

目下、彼らはデビュー20周年を記念するライブを続けており、そのフィナーレを飾る「日本武道館」公演が2月8日に迫っていた。そんな状況下での逮捕劇――。その舞台裏について社会部記者が語るには、

「西宮容疑者の逮捕はハワイから帰国してまもなくの出来事だったとされます。ハワイでは医療用大麻が合法化されており、観光客が街中で大麻を入手するのも難しくないようです。まだ入手ルートは明らかになっていませんが、密輸した可能性も囁かれています」

西宮容疑者のSNSを確認すると、たしかに、ハワイでサーフィンを楽しんでいると思しき写真が今年1月に複数回投稿されているのが分かる。一方で、

「マトリはかなり慎重に捜査を進めている印象です。というのも、通常、芸能人の身柄をとった場合は発表するのですが、今回は発表していないのです。西宮容疑者を逮捕した関東信越厚生局麻薬取締部をめぐっては、女優の米倉涼子さんを書類送検したものの不起訴という結論が出たばかり。そのこともあって慎重になっているのでしょう」

デイリー新潮編集部