タレントの北斗晶の長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛が2月2日に自身のアメブロを更新。野菜を収穫した際のエピソードを明かすとともに、マウスピース矯正を始めたことを告白した。

【映像】凛、2歳長女・寿々ちゃんが初めての動物園で大はしゃぎ

この日、凛は「連日寒い日が続いてるから我が家は鍋が続いてます」と切り出し「昨日はお野菜を収穫させてもらいました」と報告。巨大な白菜の写真を公開し「すーごいおっきかった!!!」とコメントした。

続けて「お次は大根!!!」と明かすも「なかなか抜けない 素人すぎて抜き方すらわかってないから」と苦戦した様子をつづり「思いっきりおしりから転びました」と尻もちをついてしまったことをユーモラスに報告。収穫した大きな大根の写真も披露し「折れちゃったけど根っこもちゃんと抜いたらすごい大きさ カブやブロッコリーもいただきました」とつづった。

また「全然話が変わっちゃうんだけど」と前置きし「実は私昨年の10月くらいに顎の痛みが出たことがきっかけでマウスピース矯正を始めてました!!!」と告白。「写真でも全然目立たないから意外と気付かないんだよ〜」と説明した。

さらに「まだ付け始めて2ヶ月くらい」と明かし、当初は「歯が慣れてなさすぎて最初固いものの噛み方が分からなくなってて」「ブロッコリーをチマチマと食べてた記憶があったな〜笑」と振り返った。

最後に「さて夕飯何にしようかな〜???」とつづり、ブログを締めくくった。