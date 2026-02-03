Æü»º¼Ö¡¢60ËüÂæ²óÉüÁáµÞ¤Ë¡¡ÈÎÇä¶¨²ñ¥È¥Ã¥×¤¬´íµ¡´¶
¡¡Æü»º¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñ¤Î²ÃÆ£ÉÒÉ§²ñÄ¹¡Ê°ñ¾ëÆü»º¼«Æ°¼Ö¼ÒÄ¹¡Ë¤Ï¡¢Íî¤Á¹þ¤ß¤¬Â³¤¯Æü»º¼Ö¤Î¹ñÆâÈÎÇä¤Ë¶¯¤¤´íµ¡´¶¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÁáµÞ¤Ë60ËüÂæ°Ê¾å¤ËÌá¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤º¤ìÌç¹½¤¨¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Å¹ÊÞºï¸º¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æü»º¤Ï·Ð±ÄÆñ¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÔÌÂ»¤ä¿·¼ÖÅêÆþ¤ÎÃÙ¤ì¤«¤éÈÎÇä¤¬ÄãÌÂ¡£2025Ç¯¤ÏÁ°Ç¯Èæ15.2¡ó¸º¤Î40Ëü3105Âæ¤Ç¡¢²áµî30Ç¯¤ÇºÇÄã¤À¤Ã¤¿¡£19Ç¯°Ê¹ß¤Ï60ËüÂæ³ä¤ì¤¬Â³¤¯¡£
¡¡Æü»º¤Ïºò½©¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿··¿¼Ö¤È¤Ê¤ë·Ú¥ï¥´¥ó¡Ö¥ë¡¼¥¯¥¹¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Î¿··¿¡Ö¥ê¡¼¥Õ¡×¤â1·î¤«¤éÇ¼¼Ö¤ò»Ï¤á¡¢Âç·¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×¤âº£²Æ¤ËÌó16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ´ÌÌ²þÎÉ¤¹¤ë¡£