俳優の風間トオル（63）が3日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演。かつてプライベートで出かけたジャングルで遭難の過去を明かした。

この日はお笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」すがちゃん最高No.1とともに新旧貧乏成り上がりコンビとして出演し、貧乏エピソードを披露。レジェンド貧乏と評された風間は両親が離婚し、幼少期から祖父母と暮らしていたとし、食べ盛りの成長期は河原の雑草で空腹をしのぐなど貧しい生活だったという。

それでも、そんな経験をして良かったこととして「工夫と空想生活」と挙げた風間。「今でも、自分で欲しいものとかは作ったりとか。子供の時に培ったその方向性とか、星を見たりとか太陽を見て今自分がどこにいるかがわかるので、山の中で道に迷った時とか（分かる）。そういうのが子供の時の（経験）が生きているので、迷わないで出れたりとか（する）」と主張した。

「1回、ジャングルで迷子になったことがあって。1日野宿したことがあるんですよ」と告白。それもロケではなく「プライベート」での出来事だったという。

「“どっち行けばいいんだろう”と思って。太陽と風と植物を見ながら、“こっちに行ったら水があるな”と思って、水の方に伝っていって、川沿いに行ったら絶対人が住んでるんで。そっちに行って助けてもらいました」と話した。

突然の告白に「凄い！」「何それ？」と共演者も驚き。「遭難した経緯を聞きたい」などの声が上がる中、風間は「旅行ですね」とさらりを明かしていた。