『あかね噺』落語イベント開催へ　5月に有楽町よみうりホールで全4公演

「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載中の『あかね噺』（原作：末永裕樹／作画：馬上鷹将）の落語イベント「あかね噺落語会～当世大看板百芸繚乱～」が東京・有楽町よみうりホールにて5月7日（木）と8日（金）の2日間、計4公演で開催される。本イベントのチケットは2月10日（火）より先行抽選販売がスタートする。

【写真】馬上鷹将描きおろし！ イベントキービジュアル

『あかね噺』は落語を題材にた漫画作品。究極にシンプルなエンタメに魅せられた噺家・阿良川志ん太と、その娘・朱音。真打昇進試験に挑む志ん太、その一席を目の当たりにした朱音が歩む、噺家の道はーー。噺家たちが鎬を削る本格落語ものがたり。

本イベントは定席（寄席）でも珍しい、落語協会、落語芸術協会、上方落語協会、五代目円楽一門会、落語立川流の五派の実力者が一堂に会する特別興行。一部の回には鏡味仙志郎・仙成（太神楽曲芸）、ナイツ（漫才）、空気階段（コント）など、寄席やテレビで活躍する人気者が登場する。

各公演の仲入り（途中休憩）後には、仲入り前に登場した落語家による座談会を実施。原作でも描かれている落語界の内情や、高座では語られない裏話など、貴重な落語エピソードが聞けるかもしれない。

本イベントは一般チケットのほかイベント特製扇子と手ぬぐいが付属するチケットも販売される。

■原作：末永裕樹のメッセージ落語イベントの開催。それは、『あかね噺』の連載を通して抱いた、叶えたい夢の一つでした。その夢がよもや、これ程までに豪華な顔付けで叶うとは…嬉し過ぎる！！『あかね噺』を読んで、落語に興味が湧いたが、どの会に行けば良いか分からない…そんな方にこそ強く推したい！あかねが目指す落語家の頂き。その一端が、この会を通じて垣間見える筈です。是非！是非是非お越し下さい！

■作画：馬上鷹将のメッセージ『あかね噺』がこんな豪華絢爛な落語会を開催する一助になれるとは…！がこのお話を頂いた時に思った事です。"へー"と思ったあなた！わかります！僕自身『あかね噺』を描く前は落語にあまり明るくなかったので…！学のない僕が例えるなら今回のこの落語会は、四皇揃い踏み！五影集結！護廷十三隊隊長総出撃！そんな感じです！うーん凄い！正直恐れ多いです。落語ファンは勿論、以前の僕の様に落語に明るく無い方も足を運んで見てはいかがでしょうか？楽しめる事は間違い無しです！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）