モーニング娘。・牧野真莉愛、ドレス・ビキニ姿を披露　25歳の誕生日に写真集発売

モーニング娘。'26 牧野真莉愛の写真集『blooming MARIA25』（ワニブックス）が2026年2月2日に発売された。

【写真】レッドカーペット上でドレス姿を披露

現在モーニング娘。のサブリーダーとしてグループを牽引しつつ、野球関連やバラエティーでも個性を発揮する牧野真莉愛が、25歳の誕生日に最新写真集をリリース。

本作のテーマは「25歳のこたえ」。オーストラリア・パースを舞台に、少女でも大人でもない、“いま”の牧野真莉愛そのものを切り取った一冊となっている。

澄みきった空と海で見せるリラックスした素顔、歴史ある劇場でのしっとりとした佇まい、そして街の夜景に溶け込む、まだ見せたことのない表情までーー。ピュアさと洗練の狭間で揺れる“いまの牧野真莉愛”を象徴するカットを多数収録。

『blooming MARIA25』イメージカットとしてレッドカーペット上でのドレス姿、波打ち際でのビキニ姿も発表。多彩なロケーションを通して、これまでの牧野とこれからの彼女が静かに重なり合った作品だという。

本作は通常版（税込3,630円）に加えメイキングDVD付特別バージョンも併せて発売。価格は4,730円（税込）。ワニブックス通販、ハロー！プロジェクトオフィシャルショップにて販売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）