「まだまだ伸び盛り」半年出番なし→ドイツ古豪移籍で評価急上昇の21歳日本人DFに森保監督が言及「代表の戦力として考えていけるように…」
今冬にトッテナムからドイツの古豪ボルシアMGに加入したDF高井幸大は、すでにスタメン出場するなど、４試合でプレー。確実に評価を高めている。昨夏に加入したスパーズでは、怪我もあって出場機会がゼロだっただけに、このレンタル移籍が成功だったのは間違いない。
注目されるのは、昨年の６月シリーズ以降は遠ざかっている日本代表への復帰だ。
２日２日、欧州視察を終えた森保一監督が、この21歳のCBについて言及。こう評している。
「トッテナムではなかなか出場機会に恵まれなかったですけど、怪我が回復してコンディションも上がって、ボルシアに行って試合にも出ている。ここからシーズン最後まで、コンディションを整えてもらって、いい経験を積んで、彼はまだまだ伸び盛りなのでさらに力をつけて、最後に代表の戦力としてより考えていけるような力を見せてほしいなと思います」
残念ながら、森保監督が視察したブレーメン戦は、発熱性胃腸炎のために欠場し、状態をアピールするチャンスを逃した。とはいえ、このままコンスタントに試合に出続ければ、３月の代表復帰が見えてくるはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
