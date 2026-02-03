嵐の公式Instagramが「ThrowBack ARASHI」として、2010年3月3日にリリースされた「Troublemaker」のジャケット写真を公開し、あらためて注目を集めている。

【画像】嵐「Troublemaker」ジャケット写真／【動画】嵐「Troublemaker」MV

■「Troublemaker」のスタイリッシュなジャケット写真

「Troublemaker」は、櫻井翔が主演を務めたTBS系日曜劇場『特上カバチ!!』の主題歌。今回公開されたのは、通常盤のジャケット写真だ。

メンバーがそれぞれ異なるスーツスタイルに身を包んだ姿が印象的。ブルーやブラック、ストライプ柄、ハットを取り入れた装いなど、クラシカルで遊び心のあるコーディネートが並び、背景にはモノクロで描かれた異国情緒漂う街並みが広がっている。

さらに、ワイヤーのようなラインの上で綱渡りをしているかのような演出も特徴的だ。大野智、松本潤、櫻井翔はラインの上でバランスを取るようなポーズを見せ、二宮和也は脚を組んで腰掛け、相葉雅紀は片手でぶら下がるようなポージングを披露。それぞれの個性が際立つビジュアルに仕上がっている。

SNSでは「最高にかっこいい」「青春すぎる」「翔くんビジュ爆発」「ライブで踊りたい」「最上級のスマイル」「にのストライプスーツ似合ってる」「大好き」「テンション爆上がり」といった声が多数寄せられている。

