サンユウ <5697> [東証Ｓ] が2月3日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比28.2％増の7億6900万円に伸び、通期計画の8億1000万円に対する進捗率は94.9％に達し、5年平均の77.2％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比67.2％減の4100万円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比7.9％増の2億8600万円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の4.0％→4.0％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

