イリソ電子工業 <6908> [東証Ｐ] が2月3日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比17.9％増の50.7億円に伸び、通期計画の58.5億円に対する進捗率は86.7％に達し、5年平均の70.6％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比35.4％減の7.7億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比17.0％減の20.6億円に減り、売上営業利益率は前年同期の11.7％→10.8％に低下した。



株探ニュース

