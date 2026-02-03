東祥 <8920> [東証Ｓ] が2月3日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比21.9％増の59.6億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の58.8億円→70億円(前期は59.3億円)に19.0％上方修正し、一転して17.9％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の21.8億円→33億円(前年同期は30.1億円)に51.3％増額し、一転して9.5％増益計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比14.9％増の22.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の12.6％→32.0％に急上昇した。



会社側からの【修正の理由】

最近の事業環境及び第３四半期までの実績を勘案し、今後の業績見通しを見直しました。当社グループのホテル事業が堅調に推移していることに加え、当社のスポーツクラブ事業においても会費単価の改定等の影響により予想を上回る業績となっております。これらの状況を踏まえ、上記のとおり連結業績予測を修正することといたしました。（注）上記業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき算定したものであります。実際の業績等は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

