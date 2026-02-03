禅の悟りに至る過程を表現した「十牛図」の世界を映像化した「黒の牛」が公開中だ。

蔦（つた）哲一朗監督は、黒牛と出会い、自然と溶け合うように生きる男の姿をモノクロフィルムとカラーの７０ミリフィルムを使って撮影した。「映画の本質は『画（え）』だ」と語る。（浅川貴道）

「十牛図」は、禅宗における悟りの過程を、牛と人をモチーフにした１０枚の絵で象徴的に表したものだ。その世界を表現することに挑んだ。監督は「メッセージを伝えたいというより、この映像を見てほしい、という思いで作った」と言う。

野山で生きてきた狩猟民の「私」（リー・カンション）は、開発により山で暮らせなくなり、人里に下りる。泉のほとりで黒い牛を見つけ、その牛と一緒に暮らし始める。やがて牛は私の元を離れ、私という存在もいなくなっていく。十牛図のように映画を１０のパートに分け、生、そして死のさまを見せていく。

牛を核に据えた作品作りは、兵庫県の但馬牛について映画を撮ってほしいという依頼があったことがきっかけだった。「牛を知ろうと思って１週間ほど世話をさせてもらった。その時、牛の崇高で神聖な存在を白黒フィルムで撮ったらどうなるだろうと思った」。そこに、たまたま目にした十牛図のイメージが結びついたのだという。

牛は３歳（撮影時）の「ふくよ」という黒毛の雌。市場に売りに出されていたところを「おとなしく、人なつこい」という理由で出演が決まった。「私」を演じるリーは台湾のツァイ・ミンリャン監督作品の常連で、市山尚三プロデューサーの推薦で起用された。

牛とリーのシーンは「農耕のシーンは訓練した上で撮っていますが、基本的にアドリブです」と監督。牛が動くまでじっと待ち続け、リーがそれに合わせて動くという気の長い撮り方を繰り返した。

ともに作品を作り続けてきた撮影監督の青木穣と２人でワンシーン・ワンカット、構図を納得のいくまで追究した。特に終盤、牛だけが存在する世界を描いた７０ミリカラーフィルムの映像が圧巻だ。

７０ミリフィルムを使った撮影は、名匠クリストファー・ノーラン監督の作品でも知られる。日本ではフィルム自体が入手できず、米コダック社に特注して調達した。「人類がいない世界を描きたかった。白黒から切り替わった時の違和感も、ぜひ劇場で見て、体感してほしい」

これまでの作品もフィルムで撮り続けてきた。「自分にとって、映画とはそういうもの」という思いはずっと変わらない。「大学の頃からフィルムを現像して、映画の『画』が生まれることへの感動を覚えてやってきた。好みの問題だが、デジタルだとただ撮っただけという感じでモチベーションが上がらなくて」