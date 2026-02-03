今年、デビュー１０周年を迎える歌手の林部智史が、アルバム「縁（えにし）」（エイベックス）を出した。

加藤登紀子や丸山圭子など、カバーアルバムの前作「カタリベ〜愛のエクラン〜」で縁が結ばれた多くの大御所が、曲作りに携わった。南こうせつもそのひとり。作曲した「追伸」は、故郷への思いが詰まった味わい深い一曲となっている。（宍戸将樹）

「心地よい声」が共通点

ふたりの縁は、前回のアルバムで林部が南の「夢一夜」をカバーしたことで生まれた。「僕が歌うとどろどろしているんだけど、林部さんが歌うとロマンスが漂うんだよね」と南。林部は「恋の切なさだけでなく、女性の強さもある描写ができるか考えながら歌っています」と、大事な曲と位置づけている。

「追伸」は松井五郎が作詞し、南が作曲。らしさ満点の温かいメロディーに乗せ、懐かしい故郷を思う気持ちを歌い上げている。伸びのある高音を持ち味にしている林部だが、この曲では少し低めの声で優しく語りかけるような歌い方がよりマッチしている。

さらに高いキーで歌ったものと２種類の音源を南に送ったところ、低いキーの歌が採用された。「林部さんはすーっと抜ける高音も素敵ですが、中音域もいいんです」。２人とも「ｆ分の１ゆらぎ」と称される、人に心地よく感じられる声を持つ共通点があるという。

昨年のコンサートで２人が共演した際、楽屋で南が「追伸」の原型を弾き語りし、林部も感銘を受けた。「緊張もありましたが、とても貴重な時間でした。低い声にもいいものがあると言ってくださって、自信になった」。テレビ番組の収録で、林部は南のふるさとの大分市に足を運んだ。実家の寺院も訪れ、南の兄とも話した。「こうせつさんがお寺で歌っているような景色が浮かびました」と林部が言えば、「〈軒の下 ひとり夕立ち〉ってまさに幼少期のすごく好きな光景。誰にも言ったことないのに」と南も松井の絵画的な詞に舌を巻くほど、詞と曲が調和してふるさとの懐かしい風景を描き出している。

南が「これは僕の中では抜きんでてますよ」と絶賛したのは、加藤登紀子が作詞・作曲した「忘却のタンゴ」。「これぞおときさん（加藤）という曲。この異国のリズムに楽器編成。林部さんの歌い方もいいし、アレンジも見事ですね」とべた褒め。林部は「今の時代にタンゴを歌う人はなかなかいない。登紀子さんがデモ音源で歌ってくださって、イメージがわいた」という。

作り手にはそうそうたるアーティストたち

アルバムの作り手には、小椋佳や堀内孝雄など、そうそうたるアーティストたちが名を連ねる。「ご本人のテイストも学びながら歌ったアルバム。隠しきれない存在感も楽しんでもらえれば」と林部。世代を超えて受け継がれる美しい歌の世界は必聴だ。