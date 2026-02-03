乃木坂46・梅澤美波、加入から10年「毎日本当に幸せです」原動力を告白
乃木坂46の梅澤美波が3日、都内で行われた自身の2nd写真集『透明な覚悟』発売記念記者会見に出席。加入から10年目となる乃木坂46としての活動について語った。
【写真】乃木坂46・梅澤美波、美オーラ全開！ 発売記念記者会見の様子
イタリアで撮影された本作は、梅澤にとって約5年半ぶりとなる写真集。雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。
本作に込めたこだわりを尋ねられた梅澤は「“梅澤だから出せる”みたいなカットを撮れたらな、みたいなのはすごくあって。やっぱり私は背が高いというのがあるので（笑）」と言い、「始めはすごいコンプレックスだったりもしたんですけど、今はそんな風に全く感じてなくて、『これは武器だな』と思えている」と背の高さを武器にした撮影を回顧。「私だから着れるんじゃないか、みたいなちょっと攻めた衣装だったり、かっこいい衣装から、ファッション誌でやらせてもらっているからこそできる、ちょっと女の子っぽいカットとかもやらせていただいた」と明かし、「たくさんこだわりを細かく詰め込みました」とアピールした。
また、撮影期間については「イタリアの方って、ユーモア溢れるフレンドリーな方が多い」とした上で、「私が白いドレスとか赤いドレスとかを着てたら、『Beautiful!』みたいなことを言ってくれたり、ナンパされたり、みたいなこともあって（笑）。やっぱイタリアの男性ってすごいロマンチストなんだな、みたいな」とナンパされたことを告白。「ちゃんと思ったことを言ってくれるというか。『きれいだね』とか『名前なんて言うの』みたいな、そういう交流がすごく面白くて、さすが世界は広いなと思って楽しかったです」と振り返り、ナンパされた人数を聞かれると「覚えてないです（笑）」と笑っていた。
さらに、本作を渡したい人物を尋ねられると「白石麻衣さん。私がこの世界に入ったきっかけの方ですし、白石さんがご卒業されてから、今の方がすごく距離が近くなった」と回答。白石については「本当に今でもずっと見てくれてる。グループのことを」と明かし、「私のことも見てくれてますし、ライブにも来てくださったりとかしてるので、とにかく私が一方的にグループ、今はこんな感じなんです、とか、こういうことが楽しくて、とか、いろんな話を聞いてもらっている、という感じ」と現在の関係性を伝えた。
そして「『梅ちゃんがいたら安心だよ』といつも言ってくださる」と感謝。「本当に今でも、先輩方の言葉とか姿が、私の頑張る原動力なので、本当にありがたいなと思います」と語った。
乃木坂46に加入して10年目を向かえる梅澤は「びっくりしてて、自分でも。『10年もやってきたのか』って。私が憧れてた白石さんとかの在籍年数も超えてますし」とコメント。「今はいろんな立場も変わって、後輩たちと先輩が卒業された後の乃木坂で戦っていく毎日がすごく楽しくて、幸せものだなと思います」としつつ、「10年も夢中になれるものというか、『このためならなんでもできるな』みたいに思わせてくれるものとか存在ってなかなかないと思うので、毎日本当に幸せです」とグループ活動への思いを口にした。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』は、光文社より発売中。定価2800円（税込）。
【写真】乃木坂46・梅澤美波、美オーラ全開！ 発売記念記者会見の様子
イタリアで撮影された本作は、梅澤にとって約5年半ぶりとなる写真集。雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。
また、撮影期間については「イタリアの方って、ユーモア溢れるフレンドリーな方が多い」とした上で、「私が白いドレスとか赤いドレスとかを着てたら、『Beautiful!』みたいなことを言ってくれたり、ナンパされたり、みたいなこともあって（笑）。やっぱイタリアの男性ってすごいロマンチストなんだな、みたいな」とナンパされたことを告白。「ちゃんと思ったことを言ってくれるというか。『きれいだね』とか『名前なんて言うの』みたいな、そういう交流がすごく面白くて、さすが世界は広いなと思って楽しかったです」と振り返り、ナンパされた人数を聞かれると「覚えてないです（笑）」と笑っていた。
さらに、本作を渡したい人物を尋ねられると「白石麻衣さん。私がこの世界に入ったきっかけの方ですし、白石さんがご卒業されてから、今の方がすごく距離が近くなった」と回答。白石については「本当に今でもずっと見てくれてる。グループのことを」と明かし、「私のことも見てくれてますし、ライブにも来てくださったりとかしてるので、とにかく私が一方的にグループ、今はこんな感じなんです、とか、こういうことが楽しくて、とか、いろんな話を聞いてもらっている、という感じ」と現在の関係性を伝えた。
そして「『梅ちゃんがいたら安心だよ』といつも言ってくださる」と感謝。「本当に今でも、先輩方の言葉とか姿が、私の頑張る原動力なので、本当にありがたいなと思います」と語った。
乃木坂46に加入して10年目を向かえる梅澤は「びっくりしてて、自分でも。『10年もやってきたのか』って。私が憧れてた白石さんとかの在籍年数も超えてますし」とコメント。「今はいろんな立場も変わって、後輩たちと先輩が卒業された後の乃木坂で戦っていく毎日がすごく楽しくて、幸せものだなと思います」としつつ、「10年も夢中になれるものというか、『このためならなんでもできるな』みたいに思わせてくれるものとか存在ってなかなかないと思うので、毎日本当に幸せです」とグループ活動への思いを口にした。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』は、光文社より発売中。定価2800円（税込）。