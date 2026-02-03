BTS、カムバックライブ「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」が3.21Netflix独占配信決定 ドキュメンタリー映画も独占配信
BTSのソウル・光化門広場でのカムバックイベント「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」が、Netflixにて3月21日20時（日本時間）より世界同時ライブ配信されることが決定。さらに、ドキュメンタリー映画『BTS: THE RETURN』が、Netflixにて3月27日に独占配信されることも決まった。
【写真】ドキュメンタリー映画『BTS: THE RETURN』配信決定アート
「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」は、韓国から世界同時でライブ配信される史上初のライブイベントとなる。
NetflixがHYBEとパートナーシップを組み、このワールドワイド・カムバックイベントを実現。RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kookの7人がBTSとしての完全体でステージにカムバックする。
本イベントは、BTSの5th Album『ARIRANG』の発売とワールドツアーの発表に続いて開催。同アルバムは彼らの韓国人としてのアイデンティティーとルーツを探求した、非常に内省的な作品になっている。アルバムのリリース後には、アジア、北米・中南米、ヨーロッパ、中東など、世界34の地域で計82公演におよぶ大規模なワールドツアー「BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’（2026ｰ2027）」を予定している。
長編ドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』は、この最新カムバックアルバムの制作過程に密着。バオ・グエン監督と制作会社This Machine、そしてHYBEが参加し、BTSが再結成に向けて動き出す姿を追うとともに、7人の韓国人メンバーがいかにして世界的なアイコンへと変貌を遂げたのか、その軌跡を振り返る。
2013年のデビュー以来、世界で最も情熱的なファンコミュニティーのひとつを築き上げてきたBTS。韓国の兵役義務を終えた7人のメンバーは再びロサンゼルスに集い、新たな音楽制作に取り組み始める。離れていた時間と、それぞれの変化を経て、かつてのクリエイティブな空間へと戻ってきた彼ら。何百万人ものファンが彼らのカムバックを待ち望む中、BTSの前に立ちはだかるのは、より静かで内省的な問い―「もう一度どのように始めるのか」「過去に縛られることなく、どうやって敬意を払うのか」「そして、これからも一緒に前へ進むにはどうしたらいいのか」
迷い、笑い、再発見を重ねながら、“今の自分たち”を映し出す新たな音楽を生み出していく7人。本作は、BTSだけが語ることのできる物語―レジリエンス、ブラザーフッドとしての絆、そして再創造を映し出す。
「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」は、Netflixにて3月21日20時（日本時間）より世界同時ライブ配信。ドキュメンタリー映画『BTS: THE RETURN』は、Netflixにて3月27日独占配信。
