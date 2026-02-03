「楽天春季キャンプ」（３日、金武）

前田健太投手（３７）が今キャンプ２度目のブルペン入り。石原を相手に３０球を投げ込んだ。キャンプ初日は直球主体にツーシームを交えて１８球。この日は直球にカーブ、スライダー、チェンジアップ、ツーシーム、カットボールと変化球を解禁した。

「３０球は予定通りでした。変化球も一通り持ってる球種は全て投げたので、まだまだ精度っていうのはこれから上がっていくとは思うんですけど、現時点ではいい感じで投げることができてます」と手応えを明かした。

自主トレの段階では日本のボールで変化球を投げる際の対応を課題に挙げていた。この日は「基本的には昔投げていたんで問題はないんですけど、やっぱり年齢とか年数重ねると感覚も変わってくると思いますし、アメリカに行って握り変えた球種っていうのもあるので、その辺りは確かめながらやっていきたいなとは思うんですけど。基本的にすごい苦労するボールとかっていうのはないと思うんで、ほんと微調整だと思います」と話した。