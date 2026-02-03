第3子妊娠中の本仮屋リイナ「自分のためにガトーショコラを焼きました」 写真披露に反響「さすが、料理上手」「ユイカさんが胃袋つかまれてるの分かる」
俳優・本仮屋ユイカ（38）の妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）が2日、自身のインスタグラムを更新。家族全員が体調を崩していたことを報告し、「わたしだけなんとか無事」というリイナが“自分のために焼いた”ケーキの写真を披露した。
【写真】「さすが、料理上手」本仮屋リイナが披露した手作り“ガトーショコラ”
リイナは「先週から家族全員ダウン」と書き出し、「お弁当も送迎もお休みで、みんなはおかゆや野菜スープだけ。思いがけず手持ちぶさたな午後、自分のためにガトーショコラを焼きました」「2月にチョコが食べたくなるのは、完全にバレンタイン商法にやられているけど、美味しいから、まあいいか」と作ったケーキの写真をアップ。また、子どもたちは回復していることを伝え、「みなさまどうぞご自愛ください」とフォロワーにも呼びかけた。
コメント欄では「さすが、料理上手！美味しそうなガトーショコラ♪ご家族が一日も早く回復しますように、お大事になさってください」「ユイカさんが胃袋つかまれてるの分かるわぁ」「美味しいケーキ食べたらすぐよくなりますね お大事に」などの声が寄せられている。
リイナは2016年に結婚が報じられ、17年2月4日に第1子男児の出産をインスタグラムで報告。19年5月29日に第2子女児の出産を報告し、昨年12月30日には第3子の妊娠を報告していた。
【写真】「さすが、料理上手」本仮屋リイナが披露した手作り“ガトーショコラ”
リイナは「先週から家族全員ダウン」と書き出し、「お弁当も送迎もお休みで、みんなはおかゆや野菜スープだけ。思いがけず手持ちぶさたな午後、自分のためにガトーショコラを焼きました」「2月にチョコが食べたくなるのは、完全にバレンタイン商法にやられているけど、美味しいから、まあいいか」と作ったケーキの写真をアップ。また、子どもたちは回復していることを伝え、「みなさまどうぞご自愛ください」とフォロワーにも呼びかけた。
リイナは2016年に結婚が報じられ、17年2月4日に第1子男児の出産をインスタグラムで報告。19年5月29日に第2子女児の出産を報告し、昨年12月30日には第3子の妊娠を報告していた。