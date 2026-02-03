ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインを務める俳優の高石あかりが３日、大阪・成田山不動尊でトミー・バストウ、岡部たかしとともに節分祭に参加した。

並んで壇上に上がった高石とバストウは、劇中で夫婦を演じる雰囲気そのまま。高石の頭に着いた落花生の殻を、バストウが丁寧に取り除く姿には観客から喜びの声が漏れた。

「福は〜内〜」のかけ声に合わせて豆をまき終えた高石は「たくさんの方がいらしていて『トキちゃん』と声をかけてくださり、その活気にパワーをもらい、福をいただいたという気持ちです。改めてこの『ばけばけ』という作品がたくさんの方に愛していただいていることを直に感じることができて本当に良い経験でした」と、喜びを語った。

バストウも「外国人として一人だけ参加させていただいて、ハーンさんと似たような経験をしたのかな、と思う瞬間があり、日本の文化に迎え入れてもらったと感じました」と感激。「放送は辛い回が続いていますが、ヘブンとトキは家族として大変な経験を乗り越え、それによって二人の絆は深まり、松野家はより強い関係を築いていきます。必ずまた楽しい日々が訪れますので、楽しみにしていてください」と視聴者へ呼びかけた。