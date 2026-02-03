秋北バスが4日の路線バス運休を発表 大館市内など複数路線で始発から 大雪による道路状況の悪化で安全が確保できず 秋田（3日午後3時)
秋北バスは、3日に続き4日も大館市内などの一般路線バスを始発から運休すると発表しました。
県北地区の市町村の路線バスや、コミュニティバスの一部路線も運休します。
対象の路線は、大雪による道路状況の悪化で車両のすれ違いができない場所があるなど、運行の安全が確保できないということです。
＜2月4日の運休予定＞
一般路線バス
＊大館市 始発から全路線で運休
＊能代市 「能代・二ツ井線」始発から運休
＊鹿角市・小坂町 「花輪・大館線」「大館・小坂線」始発から運休 ※その他の路線は通常運行予定
＊北秋田市・上小阿仁村 「大館・鷹巣線」「薬師山スキー場線」始発から運休
＊大館市 「ほほえみひない号」「たしろたけのこ号」始発から運休
高速バス
＊大館・鹿角－盛岡 「みちのく号」一部区間迂回で運行※「高速大館」停留所には立ち寄りません
＊能代・大館－大宮・池袋 「ジュピター号」平常運行
＊能代－秋田 平常運行
＊大館能代空港リムジンバス 平常運行
今後の道路状況により、新たな運休、迂回路線の発生、運休期間延長の可能性があります。
道路状況が回復次第、運行を再開する予定です。
最新の運行情報をご確認ください。