羽生結弦、スケートを滑る理由・震災への思いを語る　宇都宮直子著『拝啓 羽生結弦さま』発売決定

宇都宮直子『拝啓 羽生結弦さま』（山と渓谷社）が2026年2月17日（火）に発売される。

【写真】小海途良幹による羽生結弦の美麗グラビアを掲載

本書は集英社新書プラスでの連載『宇都宮直子 スケートを語る』および山と溪谷社の『Quadruple Axel』に掲載されたエッセイに加筆・修正したほか、新規原稿を大幅に加えて書籍化したもの。著名コーチやスケート関係者への取材、著者自身の観戦経験をもとに羽生の魅力を紐解く一冊。

紙面では羽生の独占ロングインタビューを2万字超のボリュームで掲載。メンテナンス中の取り組み、プロアスリートとしての矜持、生きることの意味、スケートを滑る理由、震災への思いなど、羽生の「人生観」や「幸福感」について深く語っている。

また『羽生結弦 notte stellata 2025』『The First Skate』『Yuzuru Hanyu ICE STORY 2nd ”RE_PRAY” TOUR』など、未公開フォトを含む美麗グラビアを掲載。カバー、表紙、巻頭グラビアは小海途良幹による作品となっている。

本書の著者・宇都宮直子はノンフィクション作家、エッセイスト。主な著書に『羽生結弦を生んだ男 都築章一郎の道程』『三國連太郎、彷徨う魂へ』『ペットと日本人』『猫を看取る シュガー、16年をありがとう』『ブルーインパルス 35秒の奇跡』ほか多数。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）