お笑いコンビ、ココリコ田中直樹（54）が3日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。ネプチューン堀内健のプライベートに仰天した。

田中はこの日ゲスト出演した堀内について「15、6年以上前なんですけど、最寄り駅が一緒の時期があって。祐天寺に住んでた時に、ちょこちょこ駅付近でお会いしたことがあって」と振り返った。

また「忘れられない健さんのエピソードがあって」と続けると、「駅前の銀行に行こうと思って、車を駐車場に入れたんです」と回想。「駐車場の奥の空いてるスペースからすごいキャッキャキャッキャ楽しい声が聞こえてきたのね。そしたら健さんで」とプライベートの堀内に遭遇したという。「健さんが後輩さんと一緒にしゃべってて。あ、健さんやと思って。おはようございます、健さんって言ったら『あ、田中君！今さ、後輩とネタ合わせやってるんだけどさ、田中君も入る？』って言われて」と予想外の状況に大笑いした。

パーソナリティーのパンサー向井慧が「だって15年前っていう記憶で言うと、バリバリゴールデンとかで…」とお茶の間に浸透しきっていた立場での行動に驚くと、堀内は「『しゃべくり007』でプレゼンのコーナーがあったから。それ練習してたんだよね」と説明。向井が「若手が外でネタ合わせするのは分かりますけど、どっか稽古場取るとか。多分プレゼンの練習すらしないキャリアの人たちだと思いますけど」と笑うと、堀内は「一応やっておこうと思って。そしたら田中君が入りたそうなモーションかけてたよね」と当時の田中の表情をイジった。

田中は「それはあったと思う。街で健さん見かけるとテンション上がるんです。うれしいから。しゃべりに行きたくなるから、それが出てたんだと思う」としつつ、その時は誘いを断って銀行に向かったという。駐車場を振り返ると「飛び跳ねてやってるの。ジャンプして。駐車場でやで？後輩さん相手にすごいのよ」とまた大笑いしていた。