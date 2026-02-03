お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」すがちゃん最高No.1（34）が3日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演。自身にとっての最大のぜいたく品を明かす場面があった。

この日は俳優の風間トオルとともに新旧貧乏成り上がりコンビとして出演。すがちゃんは幼い頃に母親が亡くなり、父も破天荒だったそうで、小学校までは叔母、祖父母と暮らしていたというが、中学1年生から一軒家で一人暮らしが始まったという。

そんな生活を経て、今では売れっ子芸人となったが、「もったいなくて買えないもの」があるといい、それが「これ、最大のぜいたく品…傘ですね。傘買えないですね」と明かした。

「だって濡れないだけじゃないですか。なんか、ちょっと進化も止まってる感じしませんか？傘って。今、AIとか凄いのに」と持論を展開。「もったいなくて。基本的にずぶ濡れで帰るんですけど。これ、僕男前で良かったなと思うんですけど、濡れると男前増すんで。いい男って、濡れりゃ濡れるほど」と続けると、MCの「ハライチ」澤部佑は「そこまでの男前じゃないよ」と冷静にツッコミ。

他の出演者からも「そこまでではないよ。ただ面白いだけですよ」と指摘が。すがちゃんは「ええ？」と驚がくしていた。