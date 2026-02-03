Vポイントがお得に貯まる「クーポン祭り」開催 - 毎週ポイント2倍やすき家・はま寿司・ガストなどで貯まるクーポンも
CCCMKホールディングスは2月1日、Vポイントがお得に貯まる「クーポン祭り」を開始した。
クーポン祭り
同キャンペーンでは、VポイントアプリやVポイントサイトで対象クーポンを事前にセットし、対象店舗での会計時にTカードまたはモバイルVカードを提示するだけで、特典のVポイントが獲得できる。実施期間は2月1日〜3月31日までとなる。
クーポンの使い方
○毎週配信! 1週間ずっと2倍クーポン
モバイルVカードを利用すると、会計時に貯まる通常ポイントが2倍になる「毎週配信! 1週間ずっと2倍クーポン」を配信する。クーポンセット後、モバイルVカードを提示した、300円(税抜・値引き後)以上の会計が対象となる。特典ポイントの上限は10,000ptとなっている。
毎週配信! 1週間ずっと2倍クーポン
○2026年初めてモバイルVカード利用クーポン
「2026年初めてモバイルVカード利用クーポン」では、クーポンセット後、2026年1月以降初めてモバイルVカードを提示した人にVポイント50ポイントを進呈する。300円(税抜・値引き後)以上の会計が対象。
2026年初めてモバイルVカード利用クーポン
○お店やネットで貯まるクーポンラインアップ
そのほか、Vポイント提携店舗やネットサービスで使えるお得なクーポンも配信する。
お店やネットで貯まるクーポン(一部)
○お買い物最大無料相当のVポイントが当たる
さらに、キャンペーン期間中に、クーポン祭り対象のクーポンを利用した人の中から抽選で100名に、最大で買い物金額相当分のVポイントが当たる「お買い物最大無料キャンペーン」も実施する。特典ポイントの上限は1人につき最大100,000ptとなる。
お買い物最大無料相当のVポイント当たる
