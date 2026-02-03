大森南朋「そろそろ83歳の父親とそろそろ54歳の息子」親子比較ショットに「目元がそっくり」「2人ともオーラすごい」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/02/03】俳優の大森南朋が、2月3日までに自身のInstagramを更新。父で俳優の麿赤兒との比較ショットを披露した。
【写真】53歳ベテラン俳優「目元がそっくり」大物俳優父との衝撃比較
◆大森南朋、父・麿赤兒との比較ショット公開
大森は「そろそろ83歳の父親とそろそろ54歳の息子です」と記し、麿と自身の現在の姿が収められた写真を並べて投稿。和服に身を包んだ麿とジャケット姿の大森が、首を同じような角度で傾けたショットを公開し、「親子共々よろしくお願いします」とつづっていた。
◆大森南朋の投稿に「目元がそっくり」と反響
この投稿は「目元がそっくり」「2人ともオーラすごい」「かっこよすぎる」「最強の親子」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
