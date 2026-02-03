元日向坂46加藤史帆「傷だらけベイビー」幼少期ショットが話題「面影ありすぎ」「小さい頃から出来上がってる」
【モデルプレス＝2026/02/03】元日向坂46の加藤史帆のマネージャー公式X（旧Twitter）が、2月2日に更新された。加藤の幼少期の写真が公開され、話題を集めている。
【写真】28歳元人気坂道メン「面影ありすぎ」額に絆創膏貼った幼少期ショット
投稿では「今日は加藤史帆のお誕生日！いつもたくさんのあたたかい応援、ありがとうございます」と感謝のメッセージ。「ベイビーとしちゃん写真を特別公開」と記し、加藤の幼少期の写真を2枚公開した。1枚は「傷だらけベイビー」と額に絆創膏が貼られた笑顔のショット、もう1枚は「おもかげありすぎベイビー」と目を閉じて両手でポーズを決める姿が収められていた。
この投稿は「天使だ」「確かに面影ありすぎ」「小さい頃から出来上がってる」「お人形さんみたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
