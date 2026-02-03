「ラヴ上等」Baby（ユリア）＆つーちゃん（塚原舜哉）、歌唱中に“肩ズン”も カラオケデュエット動画にファン歓喜「ニヤニヤしちゃう」「お似合い」
【モデルプレス＝2026/02/03】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演している“Baby”ことユリア（鈴木ユリア）が、2月3日までに自身のInstagramを更新。“つーちゃん”こと塚原舜哉とのデュエット動画を公開した。
また「R1泥棒はいるし」と、Babyが市販の乳酸菌飲料を飲もうとしたところ容器の蓋が開いていたことから「本当のこと言って？マジでつーちゃん、そういうの良くない」と問いかけたところ、つーちゃんが「飲んでないよ」と答えるなど2人の微笑ましいやり取りも公開し、「笑ってばっかだなぁ」とつづっていた。
【写真】ヤンキー恋リアカップル「ニヤニヤしちゃう」カラオケで“肩ズン”密着
◆Baby＆つーちゃん、デュエット中に“肩ズン”姿披露
Babyは「最近のつーさん」と記し、つーちゃんと寄り添ってピースサインをする仲睦まじいショットや2人でカラオケを訪れた際の様子を投稿。「気持ちよく歌ってたら治療中の歯食べちゃうし」と予期せぬ出来事を明かしつつ、3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの楽曲「点描の唄」や音楽ユニット・Steady＆Co.による「Only Holy Story」を2人で熱唱する様子や、つーちゃんが歌唱中のBabyの肩に頭を乗せる姿が収められていた。
◆Babyの投稿に「ニヤニヤしちゃう」と反響
この投稿は「最高すぎる」「ニヤニヤしちゃう」「めちゃくちゃお似合い」「2人とも可愛い」と反響を呼んでいる。
つーちゃんは、キャバクラ経営者として活躍。最終学歴は少年院で暴走族元総長という経歴が話題に。また「女は顔」と断言している。Babyは、塗装業をはじめ、タレントとしても活躍。極貧家庭を経て、施設で育った。空手で心身を鍛えるも、本当は「甘えたい」という願望を持つ。つーちゃんは最終告白でBabyに告白し、2人は晴れてカップルに。最終話ではデートの様子も描かれた。
◆Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
