豚骨ラーメンが“今だけ”「550円」に…味は白豚骨か黒豚骨のどちらか　ラーメンチェーンが選挙割を実施

ラーメン専門店「一番軒」は、2026年2月8日（日）に実施される「衆議院議員選挙」への参加を促進するために「選挙割」キャンペーンを一部店舗で開催する。期間は2026年2月8日（日）から10日（火）の3日間限定。キャンペーンへの参加は、「投票済み証明書」の提示が必要となる。

【写真】グループ内店舗でも選挙割を実施 特別価格になるラーメンはこちら

キャンペーンの対象商品は、「白豚骨」と「黒豚骨」の2種類。どちらも対象期間のみ550円で食べられる。各店各日先着300名限定。クーポンは併用できない。また、「一番軒」だけでなくグループ内の店舗でも「選挙割」を実施している。

【一番軒のこだわり】

一番軒の豚骨ラーメンは、超高火力でじっくり炊き出したスープが特徴。脂の粒子がきめ細かく混ざり合い、すっきりとした飲み口と濃厚な旨味が両立している。また、数種の小麦を独自ブレンドした特製麺を使用している。

〈一番軒「選挙割」キャンペーン〉

【期間】

2026年2月8日（日）〜2月10日（火）

【対象者】

投票済み証明書を提示の利用者のみ

【内容】

「白豚骨」or「黒豚骨」ラーメンを今だけ 1杯550円（税込）で提供

※イベント商品とクーポンは併用不可

※各店各日先着300名様限定

●実施店舗

総本家 / イオンモール則武新町店 /金山駅南口店 / 清須FC店 / 今池FC店 / 芥見FC店 / 三田FC店 / 可児FC店 / 美濃加茂FC店 / 一宮木曽川FC店 / 一宮三条FC店

〈グループ内店舗でもキャンペーンを実施〉

【大曽根中華そば はじめ / 焼豚中華そば専門 しげる】

●概要

黒焼豚ラーメン（焼豚50グラム）980円⇒680円（税込）

※麺はモチブト麵、細麺から選択可、生卵１個サービス

※平日ランチタイムは小ライスサービス

※イベント商品とクーポンは併用不可

※各店各日先着300名限定

【豚骨ちゃんぽんイチバンケン名駅店】

●概要

ちゃんぽん並盛 920円⇒680円（税込）

※イベント商品とクーポンの併用不可

※各店各日先着300名限定