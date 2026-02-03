「黒ねこエコバッグ2026」全5種を新発売、販売4年目はデザイン、カラーがさらに充実!【カフェ･ベローチェ】

『カフェ･ベローチェ』は、2月22日の「猫の日」に合わせた記念キャンペーンを実施する。第1弾として、2月5日から全国の店舗とオンラインストアで「黒ねこエコバッグ2026」を新発売する。数量限定のため、在庫が無くなり次第販売終了する。

【エコバッグの画像はこちら】ラインアップは全5種!春らしいペールオレンジ・アクアブルー、日常使いしやすいアッシュグレー・ベローチェレッド・オリーブグリーン

〈黒ねこエコバッグ2026概要〉

【カラー】

ペールオレンジ/アクアブルー/アッシュグレー/ベローチェレッド/オリーブグリーン(全5種)

※アッシュグレーはオンラインストア限定。

【サイズ】

幅約30cm×高さ約32cm×奥行約10cm

※ハンドル紐の長さは約58cm。

【価格】

1,080円(税込)

【販売場所/日時】

･2026年2月5日〜/全国の店舗

･2026年2月5日20時〜/オンラインストア

〈販売4年目はデザイン、カラーがさらに充実〉

今年のエコバッグは、前回よりラインアップを拡充し、全5種のデザインを発売する。バッグ本体の表裏と収納時の表裏を含め、1つのバッグで4通りの柄が楽しめる。機能面にもこだわり、コンパクトに折りたためるファスナー付き。底マチも備え、荷物の出し入れや持ち運びもしやすいという。

「ペールオレンジ」「アクアブルー」、オンラインストア限定の「アッシュグレー」には、黒ねこがあちこちで遊びまわる様子を描いた。のびのびと爪とぎをした跡をモチーフにした“つめとぎチェック柄”がポイントで、黒ねこの気ままな一日が思い浮かぶようなデザインに仕立てた。

「ベローチェレッド」「オリーブグリーン」は、表側にこちらをのぞき込む黒ねこの姿を、裏側にはその後頭部を描いた。黒ねこの表情が目を引くデザインで、個性を引き立てるポップなカラーと、日常使いしやすい落ち着いたカラーの2種を用意した。

■カフェ･ベローチェ オンラインストア

