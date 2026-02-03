【aurochs AERO CROSS ULTIMAX】 2月2日 発売 価格： 29,800円（ハンドピースセット） 25,800円（コンプレッサー単品）

オーロックスは、コンプレッサー「aurochs AERO CROSS ULTIMAX」を2月2日に発売した。価格は「aurochs AERO CROSS ULTIMAX」とハンドピース「AC-180」のセット「ACU-01DX」が29,800円、「aurochs AERO CROSS ULTIMAX」単品が25,800円。

本製品は1.0リットルのエアタンクを内蔵し、0.4MPaの出力が可能なコンプレッサー。通常の塗装に加えメタリック、パール、クリアコートなど幅広い塗装に対応できるという。また2口のエアポートを装備する。

自動停止機能や温度センサーを備え、カラーバリエーションはDesert Sand、Forest Green、Midnight Blackの3種。うちDesert SandとForest Greenは同カラーのハンドピース「AC-180」が付属する。

「AC-180」は口径0.3mmで、ニードルカバーはクラウンタイプ。ダブルアクションで、押すとエア圧、後ろに倒すことで塗料の吐出量を調整する。カップサイズは9cc。

