DIDION新作登場。プランパー配合リップと新色デュオで旬顔に

感度の高い女性たちから支持を集めるコスメブランドDIDIONより、2026年2月にリップグロスとアイカラーデュオの新色が登場。質感や色の重なりで魅せるDIDIONらしい美意識はそのままに、今季は唇の立体感や目もとの奥行きをさりげなく引き立てるカラーがラインナップ。日常にも特別な日にも寄り添う、新しいメイクの選択肢が広がります。

プランパー配合で叶える濃密ツヤリップ

DIDION MELTY LIP GLOSSは、もっちりとしたツヤとボリューム感が魅力のリップグロス。

新色03BrownSugarは、プランピング成分を配合し、ガラスのような膜感のあるツヤと心地よい刺激でふっくらとした唇へ導きます。

ブラウンシュガーを煮詰めたような深みのあるブラウンは、透け感のある発色でモードになりすぎず、センシュアルで愛らしい印象に仕上がります。

DIDION MELTY LIP GLOSS



価格：1,870円(税込)

カラー：03BrownSugar

※2026年2月3日(火)10:00よりDIDIONオンラインショップにて発売

SUQQUファンデーションが進化。艶の頂点へ導く新作リクイド誕生

質感で魅せるアイカラーデュオ新色

DIDION EYECOLOR DUOは、上下に異なる質感のアイシャドウとアプリケーターを備えたダブルエンド型。ウォーターベースでさらりと軽やかなつけ心地が特長です。

06TwinkleKissは、ストロベリーピンク(マット)×ホワイト(ラメ)の組み合わせで、甘酸っぱいときめきを閉じ込めたロマンティックなデュオ。大切な日やギフトにもおすすめの愛されカラーです。

07BeforeSunriseは、シェイディーベージュ(マット)×スキンカラー(ラメ)の究極のベーシック。骨格の美しさを引き立て、洗練された印象へ導きます。

DIDION EYECOLOR DUO



価格：各1,980円(税込)

カラー：06TwinkleKiss、07BeforeSunrise

※06は2026年2月3日(火)10:00よりDIDIONオンラインショップにて発売

※07は2026年2月11日(水)よりイセタンミラーPOPUP店頭にて限定先行発売

イセタンミラーPOPUPで先行体験

2026年1月21日(水)～3月3日(火)の期間、イセタンミラー17店舗にてDIDIONの期間限定POPUPを開催。新商品の先行発売をはじめ、ハイライトやベストセラーアイテムも展開されます。

合計5,000円(税込)以上購入すると、イセタンミラー店頭限定カラーのブランドオリジナルポーチを数量限定でプレゼント。実際に質感や色味を試せる貴重な機会です。

DIDIONでつくる、今の私に似合う表情

ツヤ、陰影、そして質感の重なりで表情をデザインするDIDIONの新作コレクション。プランパー配合のリップや計算されたデュオカラーが、メイクをもっと自由で楽しいものにしてくれます。

自分らしさを大切にしながら、少しだけ新しい一面に出会いたいときに♡この春は、DIDIONで洗練された美しさをまとってみてください。