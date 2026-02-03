中村海人“光聖”、家族の危機に…究極の選択→「その裏切りはダメだぁ」「エグい」困惑の声『夫に間違いありません』第5話【ネタバレあり】
俳優・松下奈緒が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜 後10：00）第5話が2日、放送された。以下、ネタバレ含みます。
【写真あり】ほんわかかわいい！中村海人“光聖”と甥っ子＆姪っ子ショット
聖子（松下）が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作品。子どもたちの生活と幸せを守るために妻が下す決断が、家族の日常をむしばんでいく様子をリアルに描く。
大手銀行に務める光聖（中村海人）は、義母である九条ゆり（余貴美子）から不正な銀行口座を用意してほしいと相談を持ちかけられる。協力を拒もうとする光聖だが、婚約者・九条まゆ（松井玲奈）とお腹にいる子どもを盾に取られ、拒めずに協力してしまう。
そんな光聖の前に天童（宮沢氷魚）が現れる。天童は、光聖が九条ゆりからの依頼で行った不正な融資、口座開設の証拠をつかんでいた。
記事になることを恐れた光聖は天童に、キャバクラ嬢の瑠美（白宮みずほ）が殺された事件の犯人を知っていると明かす。そして、その犯人を明かす代わりに、九条ゆりに関する記事の掲載を取りやめるように求める。
自分の家族を守るために、別の人間を売ろうとする。そんな光聖の選択に「無駄だよそんな取引」「光聖くん、そっちをいっちゃうの？」「光聖、その裏切りはダメだぁぁぁぁぁぁ」「姉ちゃんを売るの!?!?辛すぎ」「エグい」など視聴者からも困惑や心配の声が寄せられた。
なお、TVerで見逃し配信中。9日午後10終了予定。
【写真あり】ほんわかかわいい！中村海人“光聖”と甥っ子＆姪っ子ショット
聖子（松下）が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作品。子どもたちの生活と幸せを守るために妻が下す決断が、家族の日常をむしばんでいく様子をリアルに描く。
そんな光聖の前に天童（宮沢氷魚）が現れる。天童は、光聖が九条ゆりからの依頼で行った不正な融資、口座開設の証拠をつかんでいた。
記事になることを恐れた光聖は天童に、キャバクラ嬢の瑠美（白宮みずほ）が殺された事件の犯人を知っていると明かす。そして、その犯人を明かす代わりに、九条ゆりに関する記事の掲載を取りやめるように求める。
自分の家族を守るために、別の人間を売ろうとする。そんな光聖の選択に「無駄だよそんな取引」「光聖くん、そっちをいっちゃうの？」「光聖、その裏切りはダメだぁぁぁぁぁぁ」「姉ちゃんを売るの!?!?辛すぎ」「エグい」など視聴者からも困惑や心配の声が寄せられた。
なお、TVerで見逃し配信中。9日午後10終了予定。