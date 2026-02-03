お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が2日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。東京に進出した芸人に絶対に出演を薦めるテレビ番組を明かした。

この日は「女芸人賞レース THE W スペシャル」と題し、昨年12月のTHE W王者・ニッチェ、前々回王者・にぼしいわし、第1回大会から連続出場している紺野ぶるまが出演した。

にぼしいわしは前回大会優勝の副賞として、日本テレビの番組に多数出演も爪痕を残せず、いまいちブレークできなかった。そんな2人に対し、大悟は「青空レストランは？やりやすかったやろ？」と宮川大輔が出演するグルメバラエティー「満天 青空レストラン」について振った。

にぼしいわしの2人が「めちゃくちゃ楽しかったです」とうなずくと、大悟は「青空レストランは最初、みんな出るべきやと思う。すげぇやりやすいし、大輔さんが絶対的にこっち（ゲスト）を面白くしようってしてくれるから」と理由を明かした。

だからこそ「大阪の奴らが“これから東京行きます”って時に全員に“青空レストラン出ろ”って言ってたもん」と東京のテレビに慣れていない芸人に必ず薦めている番組と語った。

これを聞いたニッチェの2人も「楽しみだわぁ」と浮かれていた。