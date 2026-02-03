中国の変圧器工場で受注が2027年までいっぱい、世界の計算能力構築加速受け

世界の人工知能（AI）計算能力の構築が爆発的発展期を迎えており、効率と安定性の高い電力供給は計算能力クラスターにとって「生命線」となり、電力設備の変圧器（トランス）は計算能力インフラの核心へと大きく飛躍しつつある。中国の広東省や江蘇省などの地域では多くの変圧器工場がフル稼働の状態にあり、データセンター向けの一部事業では受注が2027年までいっぱいだという。

世界のAI計算能力センターの爆発的成長により、変圧器が「希少資源」になり、米国市場では納期が50週間から127週間に延びた。広東省仏山市にある電気設備メーカーの工場では、主力製品である乾式変圧器が主にデータセンターなどのシーンで使用され、海外からの受注が急速に伸びている。

仏山市の電気設備メーカーのマーケティング責任者を務める李霞（リー・シア）氏は、「欧米と比べると、当社の納期はその5分の1未満に抑えられている。注文がたくさん舞い込んでおり、当社としては海外での売上高の割合を50％以上に引き上げたいと考えている」と述べた。

長江デルタ地域でもフル稼働の状態が出現し、江蘇省のある変圧器工場は受注が27年末までいっぱいだという。受注製品のうち、中国初の完全絶縁超高圧大容量変圧器は近々北米市場に発送される見込みだ。

中国には変圧器産業の企業が約3000社ある。25年の変圧器輸出総額は前年比約36％増の646億元（約1兆4212億円）に達した。

中国電力企業連合会電力設備分科会の蔡義清（ツァイ・イーチン）事務局長は、「中国はすでに世界一の変圧器生産国であり、世界で最も整った変圧器生産体系を構築しており、産業チェーン全体を自主コントロールできるハードパワーを備え、生産能力は世界の約60％を占める」と述べた。（提供/人民網日本語版・編集/KS）