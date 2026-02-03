北京経済開発区、中国初のバーチャルアイドル身分証を発行

北京経済技術開発区は1月31日に開催した北京人工知能（AI）産業革新発表会およびモジュールOPC（One Person Company、一人会社）コミュニティーエコパートナー大会において、AIバーチャルアイドルのユリ（Yuri）に中国初のバーチャルアイドル用デジタル身分証を授与しました。

ユリは生成AI技術によって作られたバーチャルアイドルです。初のミュージックビデオ「SURREAL」は1200万回以上再生され、複数のウェブサイトでヒット曲ランキングにランクインしています。このほか、GTワールドチャレンジや中国E-TOWN eスポーツフェスティバルなどのデジタル文化融合イベントにも参加しており、今後はスマートコックピットやバーチャルアシスタントなどの応用シーンも拡大していく予定です。ユリはまた、「デジタル住民」として、公共安全啓発や環境保全提唱などの活動にも参加します。

モジュールOPCコミュニティーは北京経済技術開発区にある中国国家情報技術応用革新産業パークに位置し、第1期の敷地面積は3000平方メートルに達しています。従来の「オフィス」とは異なり、ここにはポッドキャストのスタジオやライブ配信スタジオ、小型プレゼンテーションホールなどが設置されており、業務内容はAIコンテンツ制作やスマートエージェントの開発、ハードウェア革新などAI産業の多くの先端分野に及んでいます。中国国内で目下トップレベルのAIコミュニティー「WAYTOAGI」も入居しています。

モジュールOPCコミュニティーは今後2年間で1万人のAI独立開発者を育成し、高成長性スーパー個人企業200社の起業を支援する計画とのことです。（提供/CRI）