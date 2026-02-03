2025年の中国携帯電話市場、5Gスマホが出荷台数の86．9％占める

中国情報通信研究院は1月30日、2025年の中国国内携帯電話市場に関する分析報告書を発表した。それによると、25年の中国市場の携帯電話出荷台数は前年比2．4％減の3億700万台、うち5Gスマートフォンは同1．9％減の2億6600万台で、年間携帯電話出荷台数のうち86．9％を占めた。

単月で見ると、25年12月の携帯電話出荷台数は同29．1％減の2447万3000台だった。うち5Gスマホは同27．3％減の2213万2000台で、同月の出荷台数の90．4％を占め、初めて90％の大台を突破し、5G機種がますます深く市場に浸透したことが分かった。

ブランド構成を見ると、国産ブランドが引き続き主導的地位を占めた。25年の国産ブランド携帯電話の出荷台数は同2．5％減の2億6200万台で、年間出荷台数全体のうち85．5％を占めた。12月の国産ブランド出荷台数は2124万台で、同期の携帯電話出荷台数の86．8％を占めた。

国際データ会社（IDC）がまとめたデータを見ると、25年には華為技術（ファーウェイ）が中国市場でシェア1位になり、2位は米アップル、3位はvivoだった。第4四半期（10-12月）には、アップルの出荷台数が前年同期比21．5％増の1600万台に達し、市場シェアは21．1％に達してトップに立つと同時に、vivoとOPPOがアップルを猛追し、シャオミ（小米）は同18．0％減少するなどして、トップメーカーの間で熾烈な競争が繰り広げられた。（提供/人民網日本語版・編集/KS）