安くても機能十分！ めちゃ「買い得」なエントリーモデル

身近なモノの値段が上がり続ける昨今ですが、クルマの値段も軒並み上昇中です。

しかしながら、今でも安いクルマは存在します。

【画像】「えっ…！」カッコいい！ これがピンクすぎる「新型デイズ」です！ 画像を見る（30枚以上）

日産「デイズ」は、お出かけがもっと楽しくなる軽自動車として、現行型が2019年に登場しています。グレード別装備になりますが、プロパイロットやヘルプネットを軽自動車で初めて採用した、日産渾身の1台です。

ボディサイズは、全長3395ｍｍ×全幅1475ｍｍ×全高1650ｍｍで、ホイールベースは2495ｍｍ。国内の軽トールワゴンの中では背は低めで、運動性能と室内空間の広さを両立させたクルマです。

最廉価「S」グレードの価格（消費税込み）は、143万7700円となっています。

軽自動車でも200万円を超え、300万円に迫るクルマが多い昨今では、この価格は驚異的ともいえるでしょう。

しかし、安いだけではないのがデイズSの強み。充実の装備内容は、価格以上の価値を生み出しています。

まずはエクステリア。ヘッドライトこそハロゲンランプですが、ハイビームアシストが付いています。

また、電動式リモコンカラードドアミラー（ドアロック連動格納機能付）が装備されており、駐車後にミラーを折りたたむ手間がかかりません。

タイヤは、14インチのフルホイールキャップタイプですが、ホイールキャップのデザインが良く、安っぽく見えないのもいいところ。

室内では、ディスプレイ付自動防眩式ルームミラーを備え、フロントドアガラスにはUVカット断熱グリーンガラスを使っています。

また、ステアリングスイッチやタコメーターも用意され、運転席周りに安っぽさが無いのも特徴です。

USB電源ソケットは1つ用意されています。室内色はアイボリーでまとめられ、随所にグレーの差し色が入ることで明るさと上質さを出しました。

安全装備の面では、インテリジェントLI（車線逸脱防止支援システム）やインテリジェントFCW（前方衝突予測警報）、インテリジェントDA（ふらつき警報）、標識検知機能、先行者発進お知らせを標準装備。

もちろん、VDCやヒルスタートアシスト、インテリジェントエマージェンシーブレーキ、踏み間違い衝突防止アシストといった、基本的な予防安全装備も揃っています。

軽自動車に必要な取り回し性能も高く、最小回転半径は4.5ｍです。

また燃費は、WLTCモードで23.2km／Lとクラストップレベルの性能を誇ります。

最廉価のSグレードには燃費向上技術のスマートシンプルハイブリッドは搭載されていませんが、車両重量の軽量化やバッテリーアシストシステム、空力性能に優れたエクステリアデザインで低燃費を実現しています。

シンプルでも要点を抑えて、質感が高く感じるのがデイズの最廉価グレードSの大きな特徴でした。

新車が軒並み高くなっている昨今で、デイズの安さは、ユーザーの大きな味方になるでしょう。

［※編集部注記：2026年2月3日、文中に誤りがあったため加筆・修正しました］