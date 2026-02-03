¡Ö¤¨¤Ã⁉¡×¡Ö¥â¥Ã¤¯¤ó¤ËÌéºÈ»Ò¤µ¤ó¡×à²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²áUTA¡¢Î¾¿Æ¤È²£ÊÂ¤Ó¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖUTA¤Î´é¾®¤µ¤¤¡×¡Ö´ÔÎñ¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ö¥â¥Ã¤¯¤ó¤â¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ËÜÌÚ²í¹°(60)¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ëà¥ì¥¢¤Ê¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÌÚ¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎUTA(28)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Êì¤Ç¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤ÎÆâÅÄÌéºÈ»Ò(49)¤¬ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡ØTHE¡¡MOMENT¡¡2026¡Ù¡×¤ËË¬¤ì¤¿»þ¤Î1Ëç¤Ç¡¢´ñÈ´¤ÊÎÐ¿§¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎËÜÌÚ¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¡¢ÆâÅÄ¤ÈUTA¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡ÖGENERATIONS from EXILE TRIBE¡×¤Îº´ÌîÎè±÷(30)¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í(69)¡¢¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß(51)¤é¤¬°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥ì¥¢¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤´É×ÉØ¤¬ÊÂ¤ó¤Àµ®½Å¤Ê1Ëç¡×¡Ö¤¨¤Ã⁉¡×¡Ö¤¨¤ÃÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤¡¡×¡Ö¥â¥Ã¤¯¤ó¤ËÌéºÈ»Ò¤µ¤ó¡×¡Ö¥À¥À¤È¥Þ¥ß¡¼¤â¡ª¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ÄÁ¤·¤¤¡×¡Ö¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌéºÈ»Ò¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½É¤ëÎÏ¡¢À¼¡¢¥È¡¼¥ó¡¢Á´¤Æ¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À´¶Æ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¡¡ºÇ¹â¤Î¥Þ¥ß¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥Ô¡¼¤è¤Í¡×¡ÖUTA¤Î´é¾®¤µ¤¤¡×¡Ö¥â¥Ã¥¯¥ó¤â¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥â¥Ã¥¯¥ó¤¬´ÔÎñ¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡UTA¤ÎÁÄÉã¤Ï¶¯Îõ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ß¥å¡¼¥·゙¥·¥ã¥ó¤ÎÆâÅÄÍµÌé¤µ¤ó(µýÇ¯79)¤Ç¡¢ÁÄÊì¤Ï¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë±éµ»¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿Ì¾½÷Í¥¤Î¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó(µýÇ¯75)¤È¤¤¤¦¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê²È·Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£