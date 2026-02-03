「チームの驚異的な躍進を象徴する存在」オランダで日本人コンビがベストイレブンを総なめ！ 現地メディアが絶賛「華麗な一撃は年間最優秀ゴールにノミネートされる可能性が高い」
オランダでNECのMF佐野航大とスパルタMF三戸舜介への賛辞が止まない。
現地１月31日のエールディビジ第21節・AZ戦に先発した佐野は、１−０迎えた12分に追加点をアシスト。さらに２−１となった52分には相手のクリアボールに反応し、ペナルティエリア外から左足で圧巻のダイレクトミドルを叩き込んだ。２点に絡んで３−１の勝利に大きく貢献している。
一方、直近２戦連発中だった三戸は、31日のフローニンヘン戦の55分に力強いシュートで先制点を奪えば、90分にはダメ押し弾をゲット。２ゴールの活躍でチームを２−０の勝利に導いた。
そんななか、現地２月２日にオランダメディア『Voetbal Primeur』が週間ベストイレブンを発表し、この２選手を選出。佐野に対しては次のように高評価した。
「AZ戦のチームの最高の選手だった。アシストを記録しただけでなく、疲れ知らずの日本人はゴール左隅に華麗な一撃を突き刺した。これは年間最優秀ゴールにノミネートされる可能性が高い」
また、三戸についても「電光石火の速さを誇るこのウインガーは２ゴールを決めた。スパルタの驚異的な躍進を象徴する存在であり、チームは現在５位につけ、４位のアヤックスに勝点３差と迫っている」と称賛している。
日本人コンビは他にも、『Voetbal International』や『De Telegraaf』、『Voetbalzone』といった現地メディアのベストイレブンにも名を連ねている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野航大の超絶ダイレクト弾＆三戸舜介の鮮やかな一撃
現地１月31日のエールディビジ第21節・AZ戦に先発した佐野は、１−０迎えた12分に追加点をアシスト。さらに２−１となった52分には相手のクリアボールに反応し、ペナルティエリア外から左足で圧巻のダイレクトミドルを叩き込んだ。２点に絡んで３−１の勝利に大きく貢献している。
一方、直近２戦連発中だった三戸は、31日のフローニンヘン戦の55分に力強いシュートで先制点を奪えば、90分にはダメ押し弾をゲット。２ゴールの活躍でチームを２−０の勝利に導いた。
そんななか、現地２月２日にオランダメディア『Voetbal Primeur』が週間ベストイレブンを発表し、この２選手を選出。佐野に対しては次のように高評価した。
また、三戸についても「電光石火の速さを誇るこのウインガーは２ゴールを決めた。スパルタの驚異的な躍進を象徴する存在であり、チームは現在５位につけ、４位のアヤックスに勝点３差と迫っている」と称賛している。
日本人コンビは他にも、『Voetbal International』や『De Telegraaf』、『Voetbalzone』といった現地メディアのベストイレブンにも名を連ねている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野航大の超絶ダイレクト弾＆三戸舜介の鮮やかな一撃