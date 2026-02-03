新シーズンにむけての戦いが、はやくも始まっている高校ラグビー。１月３１日(土)には、近畿大会出場校を決める大阪府大会各ブロックの決勝戦が行われて、近畿大会に出場する３校が決定しました。

Ａブロックは名門・東海大大阪仰星に花園出場経験ある関大北陽が挑む

Ａブロックの決勝は、全国高校ラグビーフットボール大会で６回の優勝を誇る名門・東海大大阪仰星と花園への出場経験もある関大北陽の対戦。序盤から東海大阪仰星が関大北陽を圧倒します。

開始１分、仰星らしいスピードあるＢＫ陣の攻撃からＦＢ山本健剛選手が先制トライを奪うと、持ち味のテンポよくボールを動かしていくラグビーで次々と得点を重ねていきます。

前半だけで７トライ、湯浅大智監督が「例年ならこの時期は、一つひとつチーム力を積み上げていくために、プレー選択の幅を絞って戦うが、今回はある程度選手たちに自由を与えて戦ってもらった。その分ダイナミックで思い切った選択をしながらプレーできた」と振り返ったように、後半も多彩な攻撃で７トライ。個々の判断力の確かさもみせて、８８対０の圧勝でＡブロック優勝を決めました。

湯浅監督が「振り返ると、仰星には、（全国大会で）４連覇した啓光学園や３連覇した東福岡といったチームを乗り越えてきた歴史がある。３連覇中の桐蔭学園も自分たちらしいやり方で越えていきたい」としめくくった東海大大阪仰星。まずは、近畿大会の出場権獲得です。

花園準決勝で死闘演じた大阪桐蔭 Ｂブロックで近大付と対戦！

続くＢブロックの決勝は、花園での全国大会準決勝で桐蔭学園撃破まであと一歩まで迫りながら、ラストワンプレーで逆転を許した大阪桐蔭と近大付の対戦。

綾部正史監督が「新チームの活動は始まったばかり、まだチームとしてどう戦うかを探っている状態」と話した大阪桐蔭。序盤は大事なところでミスが出て、なかなか得点につなげることができません。それでも、持ち味のフィジカルの強さを発揮して接点で近大付を上回ると、前半で３つのトライを奪って１７対０とリードします。

「前半は、（気迫が）空回りしているところがあったので、後半は自分たちで、(もう少し)工夫してみたら」と綾部監督が送り出した大阪桐蔭。後半に入ると、ようやく大阪桐蔭らしさを発揮していきます。

ＦＷで完全に近大付を圧倒して敵陣深くまで攻め込んでいくと、ラインアウトからのモールを一気に押し込んで連続トライ、近大付を突き放しました。終わってみれば前後半合わせて９トライを奪う猛攻で５５対０、近大付を無得点に抑えるディフェンスの固さも見せてＢブロック優勝を飾りました。

ゲームキャプテンを務めたＬＯ冨永竜希選手が「桐蔭学園戦の最後の瞬間は、今でも目に焼き付いている。自分たちの代で絶対にやり返したい」と強い気持ちを示すと、この試合は、けがの影響で欠場した新チームのキャプテンを務めるＣＴＢ吉村大志選手は「２つ前の名取凛之輔主将、一つ上の手崎颯志主将と偉大な先輩方が大阪桐蔭という強いチームをつくってきたが、自分も同じポジション(ＣＴＢ)でキャプテンを務めることになった。伝統のディフェンスの固さという良さは残しつつも、お二人とはまた違った形で自分たちの強みを生かした大阪桐蔭をつくっていきたい」と語りました。

昨シーズンは、試合を重ねるごとに成長した姿を見せた大阪桐蔭。今シーズンはどんな成長曲線を描くのか、この後の戦いぶりに注目です。

Cブロックは常翔学園が興国を圧倒…序盤から力強い攻め

東海大大阪仰星、大阪桐蔭と全国大会に出場した両チームが、チームとしての方向性を模索する中、この時期から、しっかりとした戦いぶりをみせたのが常翔学園。前評判の高かった興国を攻守両面で圧倒しました。

白木繁之監督が「昨年度の結果を見てもわかるように、春に結果を残したチーム（選抜大会の決勝で戦った桐蔭学園と京都成章）が、そのまま花園でも活躍している。（チーム作りに）早すぎるということはない。春からエンジンをかけてチャンピオンを狙いに行く」と語ったように、試合開始から力強く攻め込んでいくと、激しいタックルで挑んでくる興国に付け入るスキを与えません。

一人ひとりの強さはもちろん、ＦＷ陣、ＢＫ陣それぞれがきっちりと役割を果たして、得点を積み重ねていきました。前後半合わせて１４トライ、さらにＦＢ古川倖太郎選手が１４本中１３本のコンバージョンゴールに成功する安定感抜群のキックを見せて９６対０、快勝でＣブロック優勝と近畿大会への出場権を手にしました。





完勝もキャプテンのＮＯ８山本智輝選手が「今年は、６０分間、（自分たちがやるべきことを）徹底し続けるということにこだわって戦っていきたい。そういう意味では、今日の試合は細かな部分がまだまだだった」と語った常翔学園。近畿大会、さらにはその後に続く春の選抜大会での躍動に期待です。

大阪府予選の結果と近畿大会出場校まとめ

【近畿大会大阪府予選（１５人制の部）の結果】

▼Ａブロック決勝 東海大大阪仰星 ８８−０ 関大北陽

▼Ｂブロック決勝 大阪桐蔭 ５５−０ 近大付

▼Ｃブロック決勝 常翔学園 ９６−０ 興国

近畿大会には、各ブロックで優勝した上記３校が出場、この結果、近畿大会の出場校は以下のとおりになりました。開催地である京都は、京都工学院、京都成章、同志社の上位３校、そのほか各県の上位２校（兵庫、奈良は各ブロック優勝チーム）が出場します。

選抜大会への出場権もかかる近畿大会は、２月１４日（土）から京都で開幕、京都１位の京都工学院は、シード校として２月１５日（日）の２回戦から登場します。



【第７７回近畿高校ラグビーフットボール大会出場校】

▼滋賀 光泉カトリック、八幡工

▼京都 京都工学院、京都成章、同志社

▼奈良 御所実、天理

▼和歌山 近大和歌山、和歌山工

▼大阪 東海大大阪仰星、大阪桐蔭、常翔学園

▼兵庫 関西学院、報徳学園