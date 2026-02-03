山本圭壱の妻・西野未姫「1日休みだったので夜ご飯作り頑張った」 品数豊富な食卓披露に反響「バランスも良くて美味しそう」「野菜たくさんいいね」
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（57）の妻でタレントの西野未姫（26）が2日、自身のインスタグラムを更新。手作りの品数豊富な夕食を披露した。
【写真】「バランスも良くて美味しそう」西野未姫が披露した家族3人分の“手作り夕食”
西野は「今日は1日休みだったので夜ご飯作り頑張った」と報告し、「炊き込みご飯」「白菜と厚揚げ豆腐の炒め物」「豚汁」「きゅうりの梅和え」とメニューを紹介。彩りよいメニューがずらりと並ぶ、夫・山本と長女・にこりちゃん（1）の家族3人分とみられる食卓の写真をアップした。
この投稿にファンからは「頑張りましたねー バランスも良くて美味しそう お腹空いてくる」「野菜たくさんいいね」「山本さんとにこちゃんは幸せ者だー！」「みきちゃん妊娠中なのにほんと頑張っていて元気もらいます」「健康的な料理ですね」などのコメントが寄せられている。
西野と山本は2022年11月に結婚を発表し、24年10月に第1子長女・にこりちゃんが誕生。今年1月4日に第2子妊娠を報告した。
【写真】「バランスも良くて美味しそう」西野未姫が披露した家族3人分の“手作り夕食”
西野は「今日は1日休みだったので夜ご飯作り頑張った」と報告し、「炊き込みご飯」「白菜と厚揚げ豆腐の炒め物」「豚汁」「きゅうりの梅和え」とメニューを紹介。彩りよいメニューがずらりと並ぶ、夫・山本と長女・にこりちゃん（1）の家族3人分とみられる食卓の写真をアップした。
西野と山本は2022年11月に結婚を発表し、24年10月に第1子長女・にこりちゃんが誕生。今年1月4日に第2子妊娠を報告した。