¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Ûà³¨Æüµ¤ß¤Æ¤Þ¤¹¡ªá¤È¤¤¤¦À¼¤«¤±¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¢´ò¤·¤¤¤Ê¡×¡¡¿ÍÀ¸¤È°é»ù¤Ç¡Ö¤«¤¤¿¤¤¤³¤È»³¤Û¤É¤¢¤ë¡×
ÁÐ»Ò¤Î½Ð»º¤È°é»ù¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢³¨Æüµ¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÁÛ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Ûà³¨Æüµ¤ß¤Æ¤Þ¤¹¡ªá¤È¤¤¤¦À¼¤«¤±¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¢´ò¤·¤¤¤Ê¡×¡¡¿ÍÀ¸¤È°é»ù¤Ç¡Ö¤«¤¤¿¤¤¤³¤È»³¤Û¤É¤¢¤ë¡×
æÆ»Ò¤µ¤ó¤ÏºÇ¶á¡¢¤è¤¯¡Ö³¨Æüµ¤ß¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¢´ò¤·¤¤¤Ê¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¡£³¨Æüµ¤ò¤è¤¯ÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¥ì¥Ù¥ë40¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤«»º¸å¤À¤«¤é¤«¡×¡ÖÁöÇÏÅô¤ß¤¿¤¤¤Ë¿ÍÀ¸¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¸¤¤Æ¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¿ÍÀ¸´Ý¤´¤È·ãÊÑ¡×¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¹¤é³Ú¤·¤¤¡×¤È¡¢Æü¡¹Â³¡¹¤Èà»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤á·Ð¸³¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ³¨Æüµ¤ÎÌÜÅª¤ò¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Á¤¤¤µ¤Ê½Ö´ÖËº¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¤Î¤ÇµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÁÐ»Ò¤¿¤Á¤Ë¤¤¤Ä¤«¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ä¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ä¤¤¤Ä¤«¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤â¤ß¤Æ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÉÁ¤¯¤¾¡Ý¡×¤È¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ³¨Æüµ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤â³¨Æüµ¤ÇÉ½¸½¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à²°¤µ¤ó¤ÎÅ¹°÷¤ÎÊý¤ä¡¢ÉÂ±¡¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÉÁ¤¤¤Æ¡Ö¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¿´î¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«Ä¾ÀÜ²ñ¤¨¤ë¥Þ¥Þ²ñ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤ÈÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û