気象予報士でCBCの沢朋宏アナが3日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。気象庁が発表する春一番情報についてコメントした。

日本海側で豪雪を記録している気象情報で、春一番について解説した。沢アナが「今週はいきなり春一番が吹くかもしれない」と切り出し「春一番の定義が、明日立春から（2月4日）春分（3月20日）の間、南寄りの最大風速（毎時）8メートル以上の風が吹くこと。だから、南の強い風が吹いたら春一番と呼んでよし。基本は立春を過ぎて強い風が吹いたら春一番と呼んでよし」と語った。

MC石井亮次が「もうね、春、って言葉が出てきちゃう」とツッコミを入れた。

沢アナが「もともと語源としては春一番は江戸時代末期に九州の漁師のあいだで、春先の嵐のような天気を春一番と呼んでいた。暖かい南風がきて、その翌日にとんでもない冷たい北風が吹くから気をつけろ、ってことだった」と話を切って「ところが、結果的に1976年春に、キャンディーズの『春一番』という曲が大ヒットして、みなさんのイメージが変わって、気象庁もならば、ということで、曲の大ヒットの翌年の77年春から全国で『春一番』の情報の発表を始めるようになった」と春一番に関する豆知識を披露した。

鈴木紗理奈は「キャンディーズの影響なんですね」と感心した。