Number_i平野紫耀、ハイウォッチ＆ハイジュエリー纏う ルイ・ヴィトン最新コレクション登場
【モデルプレス＝2026/02/03】ルイ・ヴィトンは、ハイウォッチおよびハイジュエリーの最新コレクションを紹介する特別な展示会を開催。メゾンのアンバサダーを務めるNumber_iの平野紫耀が登場した。
【写真】】28歳イケメンアイドル、高級時計・ジュエリー纏った姿
当日は、最新ハイウォッチ・コレクションから「エスカル ワールドタイム フライングトゥール ビヨン」、ハイジュエリー・コレクション「ブレイヴァリー」のテーマの1つ「レ・ゾヌール」から、ホワイトゴールドとダイヤモンドをあしらったブローチとピアスを着用。ウォッチ・ジュエリーが引き立つよう、深みのあるネイビーブルーのタキシードをコーディネートした。
会場では、メゾンの卓越したクラフツマンシップと創造性が息づくハイウォッチおよびハイジュエリーの数々を展示。精緻なディテール、希少な素材、そして長い歴史の中で培われてきたサヴォアフェールが融合したコレクションが一堂に会した。
1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けている。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄（こころ）」の精神を忠実に受け継ぐ。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」。 伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきた。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっている。（modelpress編集部）
◆平野紫耀、ハイウォッチ＆ハイジュエリー纏う
◆ルイ・ヴィトンについて
