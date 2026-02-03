乃木坂46梅澤美波、写真集に向けた体作りはせず「ありのままの私を撮っていただけたら」イタリアでの“ナンパ”エピソードも告白【透明な覚悟】
【モデルプレス＝2026/02/03】乃木坂46の梅澤美波が2月3日、都内で開催された自身の2nd写真集「透明な覚悟」発売記念記者会見に出席。本作の撮影を振り返った。
【写真】乃木坂キャプテン、大胆スリットから美脚スラリ
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。
今作の発売が決まった時の心境を聞かれた梅澤は「1st写真集が本当に大満足の仕上がりで『これは宝物だな』というものになったんですけど、2ndをやらせてもらえるということで、すごく嬉しかったです」とコメント。「でも少しプレッシャーも感じながら、せっかく2ndを出させてもらえるなら、1stの自分を超えられたらなという思いもあったので、ちょっとドキドキした気持ちでいました」と吐露した。
特にこだわったポイントを問われると「“梅澤だから出せる”みたいなカットを撮れたらな、みたいなのはすごくあって。やっぱり私は背が高いというのがあるので（笑）、始めはすごいコンプレックスだったりもしたんですけど、今はそんな風に全く感じてなくて、『これは武器だな』と思えているし、写真集は私だけの一冊なので、自分の武器がどうこの写真に活かせるかということをすごく考えながら衣装とかを相談させてもらった」と説明。「『私だから着れるんじゃないか』みたいなちょっと攻めた衣装だったりとか、かっこいい衣装から、ファッション誌でやらせてもらっているからこそできる、ちょっと女の子っぽいカットとかもやらせていただいたりとかして、たくさんこだわりを細かく詰め込みました」とアピールした。
写真集に向けての体作りについて聞かれると「今回は全くしなくて。1st写真集の時にすごく自分で作り込んで、ジムとか通って、できることは全てやったんですけど、2ndは作り込んだ私というよりも、ナチュラルなありのままの私を撮っていただけたらなと思っていたので、特に食事制限とかボディメイクとかは何もせずに挑みました」と告白。その上で「ただ、この写真を撮りに行ったのが夏のツアーの合間だったので、めっちゃ動いてはいたので、なんか体は引き締まってたかな、みたいに思います（笑）。ツアーのおかげでなんとか良い感じになりました」と笑った。
撮影が行われたイタリアでの思い出を尋ねられると「イタリアの方って、ユーモア溢れるフレンドリーな方が多いから、私が白いドレスとか赤いドレスとか着てたら、『ビューティフォー！』みたいなことを言ってくれたりとか、ナンパされたり、みたいなこともあって（笑）。やっぱイタリアの男性ってすごいロマンチストなんだな、みたいな。ちゃんと思ったことを言ってくれるというか。『綺麗だね』とか『名前なんて言うの』みたいな。そういう交流がすごく面白くて、さすが世界は広いなと思って、楽しかったです」と回顧。何人にナンパされたのかという問いには「覚えてないです（笑）。覚えてないけど、街を歩くたびに、男性だけじゃなく女性も『すごい綺麗だね』とか言ってくれたりとかしたので、それがすごく嬉しくて、幸せでした」と振り返った。
自己採点を求められると「もう自分的には満点。大満足の満点」としつつ、「私、ほんとに晴れ女で。めっちゃ晴れ女で、イタリアでも雨予報を吹き飛ばすぐらい、めっちゃ晴れ女なんですよ。なので、晴れ女ですし、この1冊が皆さんの心を晴れやかにできればなという意味で、晴天（点）ということにします（笑）」と照れながら答えた。（modelpress編集部）
