トランプ関税影響か？　サントリー、ジムビーム一部蒸留所停止

デスク「サントリーグループのジムビーム社が、来年から1年間、蒸留所の停止を発表したね」



記者「はい。バーボンウィスキー『ジムビーム』を生産するケンタッキー州クレアモントの蒸留所を一部停止します。トランプ大統領の高関税政策で各国と貿易摩擦が生じていることによる需要低迷、樽貯蔵量の在庫が増えていることが理由です」



デスク「影響はどのくらい？」



記者「サントリーから詳細の回答は得られませんでしたが、同敷地にある蒸留所と、生産規模がより大きい同州ボストンの蒸留所は蒸留を継続します。日本への製品供給は影響がないとしていますが、グローバルでの販売数減につながることは変わりありません。カナダでは米国産ウィスキー等の不買運動が起きているようです。米国がこの姿勢を崩さない限り、グローバル展開をしている企業は、引き続き地政学リスクを睨んだ緊張感ある経営が続きそうです」